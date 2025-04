Estádio do Bessa sem luz. Dívidas ao fornecedor ameaçam Boavista-Sporting

Dívidas ao fornecedor de eletricidade levaram ao corte da energia no Estádio do Bessa, o que coloca em risco a realização do Boavista-Sporting, da jornada 31, marcado para o próximo domingo.

Contactada por Bola Branca, a SAD do emblema axadrezado confirma que a equipa profissional está a treinar em Esmoriz, sendo que a responsabilidade pela gestão do Estádio do Bessa é do clube, presidido por Garrido Pereira.

Caso a dívida não seja regularizada até ao final da semana, o jogo com o Sporting não se poderá realizar, o que causará um constrangimento nas contas decisivas em polos opostos da tabela da I Liga: a luta pelo título para o Sporting e a corrida pela manutenção do Boavista.

Por agora, a SAD das panteras negras encontrou uma solução para que o treinador Stuart Baxter consiga preparar a equipa para o encontro com os leões, mas o corte no fornecimento de energia ao Estádio do Bessa está a provocar também constrangimentos na venda de ingressos para o encontro com o campeão nacional. Os bilhetes ainda não estão disponíveis, uma vez que os departamentos comerciais da SAD operam no estádio.

O Bessa está sem luz desde quarta-feira. Uma vez que o Boavista jogou em Faro na sexta-feira, e esteve de folga durante o fim de semana, só hoje é que o plantel foi afetado pela falta de eletricidade no recinto.