Rui Borges e a semifinal da Taça: "Gerir seria um erro. O dois-zero é o resultado mais perigoso do futebol"

Rui Borges fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro do Sporting com o Rio Ave, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

Os leões partem para o encontro em Paços de Ferreira, esta terça-feira, a partir das 20h45, com uma vantagem de 2-0 conseguida em Alvalade.

Rio Ave

"Espero um jogo difícil, embora tenhamos vantagem por 2-0, mas é um resultado muito perigoso. Acredito que o Rio Ave vá entrar forte para conseguir lutar por um lugar na final, e nós temos de continuar com o rigor que temos vindo a ter em todos os jogos e tentar resolver a eliminatória o mais rápido possível."

Gerir vantagem de 2-0 não é opção

"Isso seria um erro da nossa parte. 2-0 é o resultado mais perigoso do futebol. Não queremos estar expectantes. Queremos ser o mesmo Sporting que temos sido, podíamos ter feito mais golos no jogo em casa. É uma equipa que faz-se prevalecer pelos seus adeptos. Vai ser um jogo difícil onde a outra equipa vai sonhar sempre, é um jogo onde se disputa um lugar na final da Taça, eu nunca lá estive e é um sonho. Vamos para ganhar e tentar resolver o mais rapidamente possível."

Regressos e crescimento da equipa

"Temos sido muito competitivos, com muito crescimento aos poucos, com jogadores a chegar, o Pote já voltou, o Morten [Hjulmand] já começa a estar ao melhor nível, que desde a seleção que está a jogar com algumas queixas. Estamos confiantes, coesos e resta-nos continuar neste momento e se formos competentes seremos felizes no final."

Ausência de Morita:

"Morita não está pronto para este jogo da Taça, mas acredito que para o Boavista esteja apto, nem que seja para ajudar em poucos minutos do jogo."