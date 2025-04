Estádio do Bessa volta a ter luz e pode receber Sporting

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Já há luz no Estádio do Bessa. O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido na tarde desta terça-feira, depois de a SAD do Boavista assumir o pagamento da dívida ao fornecedor que era responsabilidade do clube, liderado por Garrido Pereira.

A sociedade anónima desportiva liderada por Fary Faye optou por avançar com o pagamento por forma a permitir que o clube axadrezado receba o Sporting no domingo. É esperado que tudo voltará a funcionar normalmente já a partir desta quarta-feira, quando os bilhetes para o encontro serão colocados à venda no site do clube.