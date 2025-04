Sporting bate (outra vez) o Rio Ave e está na final da Taça de Portugal

No jogo que marcou o regresso de Pedro Gonçalves ao onze inicial do Sporting, cinco meses e meio depois de sair lesionado do jogo de despedida de Ruben Amorim em Braga, os leões entraram em campo com uma vantagem de 2-0 conseguida em Alvalade e vontade de fechar o jogo cedo.

Depois do intervalo, os leões voltaram a entrar bem e foi o suspeito do costume a deixar os leões ainda mais confortáveis na eliminatória: Viktor Gyokeres aproveitou uma defesa incompleta de Miszta, após remate de Geny Catamo, para marcar o segundo do Sporting, o 48.º do avançado sueco esta época. O Rio Ave ainda reagiu com golo de André Luiz, aos 66 minutos, mas já era tarde para causar algum susto.

Com a meia-final resolvida cedo, Rui Borges aproveitou para fazer descansar Francisco Trincão e Viktor Gyokeres, que saíram a mais de vinte minutos do fim.

Um ano depois de perder o jogo decisivo para o FC Porto, no Jamor, o Sporting vai voltar à final da Taça de Portugal. Com 17 títulos conquistados, a última vez que os leões levantaram o troféu da prova rainha foi na época 2018/19. Do plantel atual, Ricardo Esgaio é o único jogador com experiência a vencer a prova, em 2020/21, pelo SC Braga.

O Sporting aguarda agora pelo desfecho da meia-final entre Benfica e Tirsense. As águias estão em vantagem por 5-0 para a segunda mão, marcada para esta quarta-feira, no Estádio da Luz.