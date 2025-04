Tribunal rejeita suspensão do castigo a Varandas

O Tribunal Central Administrativo do Sul negou provimento à suspensão do castigo de 51 dias imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação a Frederico Varandas.

O líder dos leões foi suspenso após críticas à arbitragem numa entrevista à Sporting TV.

Depois do castigo, Varandas recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto e interpôs uma providência cautelar no Tribunal Central Administrativo do Sul a pedir suspensão do castigo.

No entanto, esta providência cautelar foi recusada pelo tribunal.