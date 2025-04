Varandas: “O Sporting competiu a 70% das suas capacidades"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, recordou esta terça-feira, à saída do Estádio Capital do Movel, as dificuldades que o clube tem sentido com as lesões de vários jogadores importantes para reforçar os orgulhos nos jogadores e equipa técnica.

“O ano passado o Sporting fez uma das melhores épocas da história, mas tenho de confessar que esta época superaram a minha admiração por eles, num dos anos mais duros e imprevisíveis”, começou por dizer, depois da vitória por 2-1 sobre o Rio Ave, que garantiu a passagem dos leões à final da Taça de Portugal.

"O Sporting, a quatro jornadas do fim, apurado para a final da Taça, a competir a 70% das capacidades. Temos o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor marcador, estamos em primeiro. Aconteça o que acontecer, não consigo ter mais admiração por estes jogadores e por esta equipa técnica. Só estes jogadores sabem o que passaram”, diz Frederico Varandas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O presidente do emblema de Alvalade aproveitou o momento para destacar a mudança de mentalidade no clube, que, no passado, talvez não aguentasse o desempenho desportivo se confrontado com os mesmos desafios.

"Já utilizámos 37 jogadores numa equipa principal. Estou no futebol desde 2007 e não tenho memória de algo assim. O Sporting, de algumas décadas para cá, caía. E este Sporting não só não cai, como se agarra”, conclui.