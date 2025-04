Rui Borges. "Vitória sem contestação"

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogia a exibição da sua equipa contra o Boavista (5-0), considera Gyokeres o melhor avançado da Europa e diz que a luta pelo título vai ser até ao fim.

A partida

"Um jogo onde não há contestação. Podíamos ter feito muitos golos, fizemos cinco, o Viktor [Gyokeres] fez quatro, mas tem umas sete, oito ou nove oportunidades. Do início ao fim era importante estarmos concentrados, o Boavista cria perigo na primeira bola parada apesar de estarmos preparados para isso. Fomos conseguindo anular as transições. Controlámos o jogo. A equipa esteve ligada do início ao fim com uma energia fantástica.”

Elogios aos jogadores

“Faltam adjetivos para estes jogadores, tenho dito isso. Quando nos rodeamos de gente que acredita em nós, nós clube, nós jogadores, nós grupo, nós adeptos. Quando há esse ambiente, de viver o clube, torna-se fácil e desafios tornam-se conquistas. O ambiente foi incrível e está incrível entre todos porque acreditamos uns nos outros. O ambiente foi fantástico e acredito muito que fará toda a diferença no final da época"

Saída de Pedro Gonçalves, entrada de Quenda

"O Pote tinha feito 45 minutos, não teve uma semana normal para recuperar. Foram 45 minutos bons dos dois. O importante é sentir que todos estão ligados e é isso que os torna incríveis. Queremos desafiar-nos a nós próprios para sermos cada vez melhores".

Gyokeres

"Desde que está a 100%, tem dado uma resposta incrível. Não há adjetivos para ele. As pessoas acham que digo isto por ser nosso avançado, mas é o melhor avançado da Europa. Não dá para descrever o que dá à equipa e o que a equipa lhe dá, e no último golo é bem explícito. O Harder decidiu bem. Ele sabe que a equipa também o ajuda. Mas na individualidade, mais do que os golos, gosto de olhar e de o sentir ligado a todos os comportamentos, ofensivos e defensivos.

Diomande não defronta Gil Vicente

"Faz parte. Tínhamos dois 'à bica', jogaremos com onze e seremos fortes. Acredito que o ambiente de hoje voltará em Alvalade, precisamos desse apoio. Entraremos fortes e continuaremos a ser a mesma equipa".

Luta pelo título, golo a golo, até ao fim

"Sim, já o disse lá atrás. Não estou muito preocupado com os golos. Interessa-me ganhar e fazer o nosso papel. Se o fizermos, seremos campeões. É esse o objetivo. Pensar agora no Gil Vicente, queremos ganhar e é esse o nosso único foco".