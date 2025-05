Vagiannidis, um lateral de "muito talento" e adaptação fácil. "Dá-se bem com toda a gente"

João Nunes, que jogou com Georgios Vagiannidis no Panathinaikos, em 2019/20, considera que o jovem internacional grego seria um bom reforço para o Sporting, pelo talento e pela facilidade de adaptação.

Em declarações a Bola Branca, o central português, que atualmente joga no Újpest, da Hungria, começa por destacar a qualidade do lateral-direito grego, de 23 anos, que tem sido apontado a Alvalade.

"É um jogador com muito talento, um lateral muito ofensivo, com uma propensão muito ofensiva, rápido, que gosta de se envolver no ataque e com vontade e capacidade para chegar ao ataque", analisa.

Países parecidos e treinador português

Para um jovem grego, pode ser difícil chegar a um grande português, como o Sporting, e ambientar-se, mas João Nunes garante que Vagiannidis "é uma pessoa com capacidade para se adaptar".

"Daquilo que eu me recordo, de me ter cruzado com ele, é uma pessoa também um pouco introvertida, mas dava-se muito bem com toda a gente. Um bocadinho introvertido, mais no seu espaço, mas com excelentes relações com toda a gente", lembra o central.



Além disso, Portugal e Grécia têm culturas "semelhantes" e o Panathinaikos, como o Sporting, joga para ser campeão.

Nestas declarações à Renascença, João Nunes também sugere que o facto de Vagiannidis ser treinado, atualmente, por um português, Rui Vitória, pode facilitar mais ainda a adaptação ao Sporting: "Obviamente, também ajuda a perceber a cultura futebolística que nós temos."