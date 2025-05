Rui Borges. Hjulmand convocado. Se joga ou não, logo se vê

O médio do Sporting Morten Hjulmand está convocado para a partida da I Liga de futebol com o Gil Vicente, adiantou o treinador Rui Borges, sem confirmar, no entanto, se vai ser utilizado.

"Está convocado, está disponível para o jogo. [Se vai jogar ou não] é uma decisão que fica para nós, enquanto equipa técnica, de olhar para o jogo da melhor forma e querer ganhá-lo, independentemente de quem jogue. É esse o nosso foco, independentemente do Hjulmand [jogar] ou não", comentou o técnico verde e branco, em conferência de imprensa, em Alcochete.

No domingo, na visita ao Boavista, o capitão dos campeões nacionais viu o oitavo cartão amarelo na I Liga nesta época e ficou em risco de não poder defrontar o Benfica, na próxima jornada, se vir um novo cartão amarelo no domingo, frente ao Gil Vicente.

Na mesma situação está o defesa Matheus Reis, também "convocado", enquanto o seu companheiro de setor Diomande completou uma série de cartões amarelos no Estádio do Bessa e fica de fora no encontro com os gilistas, podendo regressar à equipa frente ao Benfica.

No entanto, Borges lembrou que os jogadores do Sporting "são bem conscientes daquilo que podem ou não fazer" e assegurou que a decisão de utilizar ou não o dinamarquês frente ao conjunto de Barcelos não está relacionada com o jogo da próxima semana.

"Vou pensar no jogo de amanhã [domingo], independentemente de o Hjulmand jogar ou não. É [uma] opção minha, nossa, enquanto treinadores", vincou.

Depois, perante a insistência no tema, presente na maior parte das perguntas que lhe foram colocadas, o treinador limitou-se a recordar que o Sporting vai alinhar "com 11 jogadores".

"Vamos jogar com 11 jogadores, seja onde for, seja com o Morten [Hjulmand] ou não seja com o Morten. Seja na Luz [casa do Benfica], não seja, seja com o Gil [Vicente], não seja. Vamos jogar com 11 jogadores, por isso temos de ser competentes", desabafou o técnico.

Já sobre o adversário de domingo, o treinador lembrou que o Gil Vicente é uma equipa que "quase garantiu já a presença na I Liga na próxima época", pelo que irá a Alvalade "tranquila" e pediu seriedade aos seus jogadores.

"Temos de estar em alerta, olhar para eles da maneira que temos de olhar e ser sérios, focados e concentrados. Não adianta muito pensar no futuro. [Temos de] pensar, sim, que temos de fazer tudo para ganhar este jogo. Depois, sim, pensamos no próximo", apontou.

O Sporting recebe o Gil Vicente no domingo, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).

A equipa orientada por Rui Borges procura manter a liderança no campeonato, o que lhe dá a possibilidade de sagrar-se bicampeã nacional na próxima jornada, na visita ao Benfica.

Já o Gil Vicente, orientado por César Peixoto, segue em 14.º lugar, com 32 pontos, e pode assegurar matematicamente a manutenção na 32.ª ronda.