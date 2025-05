Rui Borges. "Se tivesse sempre esta atitude, o Gil Vicente teria mais pontos no campeonato"

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera “justíssimo” o triunfo sobre o Gil Vicente, apesar de reconhecer a dificuldade. Técnico deixa um recado para a equipa de Barcelos: “Se tivesse sempre esta atitude, o Gil Vicente teria mais pontos”.

A partida

"Um jogo onde o Gil acabou por ser feliz no único lance que tem junto da nossa baliza. No lance que o Gil Vicente tem faz o golo, golo esse que deixou-nos nervosos e tensos. Falhámos alguns passes, notou-se sempre a equipa um bocadinho tensa, não estava tão confortável, derivado do golo cedo do Gil. Na segunda parte tentámos mudar as coisas. O Gil Vicente jogou no bloco médio baixo, na segunda parte ainda mais baixo. Conseguimos reagir melhor. O jogo acaba por ser difícil. Com o passar do tempo, o bloco do Gil tornou-se baixíssimo. A equipa foi crescendo e acreditando. E o acreditar levou-nos a uma vitória que é justa"

Hjulmand fora do onze

"É escusado de falar o que é o Morten, o que representa para a equipa, com e sem bola, e a qualidade que dá. Foi dialogado entre todos, optámos por não metê-lo. Entrou sereno, com personalidade em ter bola, entrou mais tranquilo que o resto da equipa. Ajudou a tranquilizar a equipa. A segunda parte foi instalada no campo do Gil. Só poderíamos ser felizes."

Exibição menos conseguida

"Hoje a equipa não estava tão bem derivado ao golo inicial, que gerou alguma desconfiança. Mas acontece em todas as equipas, não vamos estar em todos os jogos a 100%. Importa-me frisar a alma que a equipa teve até ao fim, o acreditar e a alma dos adeptos. A vitória acabou por cair para o nosso lado porque era justíssima, mesmo não tendo o fulgor de outros jogos. Acredito que o Gil, se tivesse a mesma atitude competitiva que teve hoje aqui em Alvalade, teria mais pontos no campeonato de certeza, mas isso são outros quinhentos. Importa, sim, frisar a alma dos adeptos, da equipa e da estrutura."

Sprint depois do golo de Quaresma

"É isto que tem sido esta equipa. Este é um grupo incrível e nada vai apagar isso, independentemente do que aconteça no futuro. Acredito que eles vão mesmo ser felizes e vamos ser felizes porque eles merecem. O grupo é incrível no seu todo. Quando falo do ambiente, falo em tudo. É o ambiente da equipa, dos adeptos, da estrutura. Tem sido incrível. À saída da Academia, na rotunda... é impossível não sentir a energia positiva que existe no Sporting."

Rui Costa falou na arbitragem antes do dérbi

“Não vou ligar a isso, se não tinha que falar das faltas e faltinhas de hoje. Vou focar-me no que controlamos, que é o jogo”.

O Sporting venceu o Gil Vicente, por 2-1, com reviravolta, e mantém a liderança do campeonato, com os mesmos pontos do Benfica, o próximo adversário.