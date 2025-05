Sporting com vitória arrancada nos descontos e dérbi chega com igualdade

O Sporting venceu o Gil Vicente, por 2-1, e mantém a liderança no campeonato, em igualdade com o Benfica, ambos com 78 pontos.

De recordar que os dois grandes de Lisboa vão encontrar-se na próxima semana na Luz, naquele jogo que pode ser decisivo para a luta pelo título.

A equipa de Barcelos ainda marcou primeiro, por Félix Correia, de grande penalidade. Ofensivamente pouco mais se viu da equipa visitante, mas fez um grande trabalho defensivo. O empate daria permanência aos "galos", que, assim, vão continuar a fazer contas.

A equipa de Alvalade pressionou muito quase todo o jogo, mas não criou muitas ocasiões e só conseguiu o golo do triunfo já nos descontos.

Maxi Araujo e Quaresma (que chorou) fizeram os golos dos da casa que mantêm o Sporting na frente do campeonato.

No próximo sábado há um Benfica – Sporting.