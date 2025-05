“Está uma época inteira em jogo”. Dani queria “espetáculo” no dérbi e apela ao “fair-play”

Dani, antigo jogador de Benfica e Sporting, pede “fair-play” no dérbi entre os dois rivais que pode coroar o campeão nacional da época 24/25. O ex-internacional avisa que os comportamentos menos positivos “fora das quatro linhas não podem ser validados”.

“A expectativa é enorme. Estão criadas todas as condições para ser um enorme jogo de futebol, com os adeptos a vibrar de uma forma intensa, mas também com algo de fair-play. Situações negativas fora das quatro linhas não podem ser validadas. Acho que os jogadores têm feito mais do que o suficiente para acreditarmos que o trabalho deles é que é o importante e que temos de valorizar aquilo que se passa dentro do terreno de jogo”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Dani vê nos dois rivais, em igualdade pontual no topo da classificação, “capacidade para vencer o jogo” e dar espetáculo na penúltima jornada do campeonato. Ainda assim, com o título em jogo, o ex-jogador admite que o “medo de perder” pode levar a um jogo mais titubeante.

“Está muito em jogo. Está praticamente uma época inteira em jogo e os treinadores vão preparar a sua estratégia. Agora, a forma como os jogadores depois interpretam isso dentro do campo é que vai definir como é o jogo”, começa por explicar. “Valorizo o espetáculo, mas obviamente também consigo perceber que os treinadores têm as suas estratégias bem definidas e que não querem perder”.

As contas do título são simples: se o Sporting vencer ou empatar na Luz é campeão; já o Benfica, precisa de vencer por mais de um golo para garantir o campeonato, embora uma vitória baste para praticamente fechar a corrida.

Com a possibilidade de os leões conquistarem o título na casa do grande rival, Dani acredita que esse fator deve ser utilizado por ambos os lados para motivar os jogadores.

“São duas situações que quem está envolvido diretamente tem de saber gerir. Óbvio que o Benfica não quer entregar o título em casa ao Sporting e claro que, para o Sporting, poder ir a casa do grande rival garantir o campeonato, também mexe. Agora, as pessoas envolvidas têm de tentar utilizar isso da melhor maneira, que é focar esses sentimentos para dentro do campo, para os jogadores conseguirem ter ainda mais força”, conclui, nestas declarações à Renascença.

Benfica e Sporting encontram-se no sábado, no Estádio da Luz, a partir das 18h00. O jogo conta com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.