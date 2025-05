“Benfica devia ter vergonha”. Hélder Amaral diz que crítica a arbitragem “é de rir”

Hélder Amaral, antigo deputado do CDS e conhecido adepto do Sporting, considera que o Benfica “devia ter vergonha” por se queixar de o rival de Alvalade estar a ser beneficiado pelos árbitros durante a época 2024/25.

“O Benfica devia ter vergonha [de se queixar da arbitragem]. É, obviamente, uma explicação para o fracasso e para a desilusão que sentem neste momento, mas era bom que o Benfica, que ainda tem uma palavra a dizer, se concentrasse em ganhar dentro de campo, ao contrário do que estão habituados. É de rir que um clube como o Benfica, que está envolvido em tantos processos, se venha queixar”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Depois do empate do dérbi, o Sporting recebe o Vitória SC no sábado. Hélder Amaral está confiante de que os leões vão, pelo menos, igualar o resultado do Benfica no jogo em Braga e conquistar o bicampeonato, mas pede calma aos adeptos.

“É sempre bom estar à frente, é sempre bom ter a possibilidade de ser campeão, mas sem euforias. Espero que o Vitória venha jogar o seu jogo e apenas o seu jogo. Será um resultado normal e justo que o Sporting seja finalmente bicampeão”, conclui, nestas declarações à Renascença.