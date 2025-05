Euforia "para os adeptos", "tranquilidade" para o plantel. Augusto Inácio recorda como foi em 2000

A euforia de Alvalade no pós-dérbi contrasta com a mensagem que Rui Borges quis passar depois do empate na Luz. "Ainda não ganhámos nada" é o imperativo que reina no seio do leão na semana que antecede a última jornada, essa sim, que pode soltar a festa oficial dos verde e brancos.

Há 25 anos foi assim. O Sporting queria quebrar um jejum de 18 anos sem campeonatos e partia, para a derradeira ronda, a necessitar de vencer o Salgueiros para festejar. Tal como em 2025, também podia jogar com o resultado do rival, que na altura era o FC Porto. O treinador era Augusto Inácio, que não tem dúvidas: os adeptos cumprem o seu papel, mas o plantel tem de ser imune a festas antecipadas.

"Uma coisa é euforia dos adeptos, que é normal, outra coisa é o grupo de trabalho. Tem de haver um trabalho psicológico importante durante a semana para os jogadores entrarem os mais tranquilos possível", explica o antigo técnico e jogador dos leões.

Ao contrário de Rui Borges, que garantiu que estas são as semanas mais fáceis e quem sofre mais é a família, Augusto Inácio reconhece que naquela semana de maio de 2000 estava com "uma ansiedade muito grande".

A receita no pós-dérbi foi treino de recuperação este domingo e folga segunda e terça. Para Augusto Inácio, a estratégia de Rui Borges é boa, "até porque não é numa semana que se recuperam jogadores". Os treinos têm de ser "leves" e deve imperar a narrativa da "tranquilidade".

E, tal como há 25 anos, Augusto Inácio está confiante que, no final, o Sporting vai sorrir.

"Quando vi a equipa inicial do Sporting disse 'grande Rui Borges, não tens medo de ir ao Estádio da Luz para ganhar'. A constituição da equipa foi o grande trunfo e estou confiante que o Sporting vai ser campeão", assegura a Bola Branca.

O Sporting-Vitória de Guimarães que vai decidir o título de campeão arranca às 18h00 de sábado, à mesma hora do SC Braga-Benfica.