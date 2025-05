Há um novo rumor sobre o regresso de Ronaldo ao Sporting. O que disse CR7 sobre o tema há três meses?

Uma nova janela de transferências está a aproximar-se e surge um novo rumor sobre o possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting, que o próprio negou há pouco mais de três meses.

A televisão "beIN SPORTS" dá conta de um interesse de ambas as partes, depois de Cristiano Ronaldo ter congelado as negociações para a renovação de contrato com o Al-Nassr, juntando o facto do Sporting estar à procura de um substituto para Viktor Gyokeres.

O Sporting deverá vender o ponta de lança sueco este verão e Cristiano Ronaldo é visto, na publicação, como o sucessor. O objetivo seria regressar "a casa" para cumprir o objetivo de chegar aos mil golos na carreira.

No entanto, foi o próprio Cristiano Ronaldo que afastou totalmente o cenário de regresso ao Sporting há três meses, quando completou 40 anos de idade.

Em entrevista ao Canal11, órgão de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol, o capitão da seleção nacional afirmou que "nunca" pensou no regresso ao clube que o lançou no futebol profissional e ao qual esteve associado repetidas vezes nas últimas duas temporadas.

"Acho que não faz sentido. A minha etapa em Portugal foi para iniciar. Não é que não goste do futebol em Portugal ou ache que não tem qualidade, mas acho que tudo tem um tempo, um limite e nunca pensei nisso, sinceramente", afirmou.