Ana Borges deixa Sporting. “Não esperava que o momento chegasse já, nem desta forma”

A capitã do Sporting, Ana Borges, despede-se dos leões em mensagem deixada nas redes sociais.

“Não esperava que o momento chegasse já, nem desta forma. Mas o futebol é assim, feito de ciclos que começam e acabam, mesmo quando ainda sentimos que há mais para dar”, desabafou a defesa.

A atleta escreveu: “Chegou ao fim uma etapa marcante da minha vida. Depois de 9 temporadas, mais de 200 jogos e 8 títulos conquistados, é tempo de me despedir do Sporting Clube de Portugal”.

Ana Borges, a atleta mais internacional de Portugal, não tem dúvidas: “Foram anos intensos, cheios de emoções, de conquistas, de desafios superados e de momentos que levarei para sempre comigo. Vivi cada época com total entrega, com esforço e dedicação, com orgulho em cada treino, em cada jogo e em cada passo dado ao serviço do clube”.

“Orgulhosa por tudo o que construímos juntas, por ter tido o privilégio de ser capitã, por todas as amizades criadas e por representar um projeto que ajudou a fazer crescer o futebol feminino em Portugal”, referiu ainda. Saio "de consciência tranquila e de coração cheio".

A mensagem terminou com um agradecimento. “Obrigada a todas as pessoas que me acompanharam neste caminho. Colegas, treinadores, staff, adeptos e a todas as que, de alguma forma, fizeram parte desta jornada. Foi especial. E nunca esquecerei”.