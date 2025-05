Borges: "Mentiria se dissesse que não estou ansioso. Temos de transformar isso em coisas boas"

Rui Borges não esconde a ansiedade para que o jogo com o Vitória de Guimarães, que pode consagrar o Sporting com campeão nacional, chegue, mas quer transformar isso em "coisas boas", rumo ao objetivo.

Quanto às declarações que geraram polémica - sugeriu que jogadores do Vitória teriam levado amarelo para falhar o Farense e defrontar o Vitória -, Borges garante estar "completamente desligado do ruído".

O Sporting será bicampeão nacional se derrotar o Vitória de Guimarães, no Estádio de Alvalade. Empatando ou perdendo, terá de esperar que o Benfica não faça melhor na visita ao Sporting de Braga.

Os leões recebem o Vitória no sábado, às 18h00, em partida com relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.

Como está o coração?

Ansioso que chegue o jogo. Estaria a mentir se dissesse que não estou um bocadinho ansioso, faz parte. Temos de transformar essa ansiedade em coisas boas. O grande objetivo é sermos campeões.

Declarações de Rui Borges sobre amarelos do Vitória

Já falei muito, e bem, de toda a estrutura do Vitória, de todos os jogadores, da equipa técnica atual. Estou completamente desligado do ruído, é apenas e só ruído. Percebo onde estou. Percebo a que leva por vezes ser treinador do Sporting e estarmos perto de conseguir o grande objetivo do Sporting. Sei bem o que sou enquanto pessoa e jogador e o que me trouxe até aqui. Tenho muito a agradecer aos jogadores e ao staff do Vitória, devo-lhes muito. Se aqui estou é também devido a eles. Tenho uma amizade muito grande por todos eles e jamais poria em causa o profissionalismo dos jogadores do Vitória e de qualquer outro. Estou super tranquilo, focado apenas no que temos de fazer para vencer uma grande equipa, que também tem um objetivo. Vão entrar super concentrados, focados e motivados.

Arrepende-se de algum ponto perdido?

Não lamento nada, o nosso trajeto fala por nós. Por tudo o que fomos capazes ao longo do tempo, este grupo acredita que merece muito ser campeão. É isso que nos mantém super focados no nosso único objetivo, através de todas as dificuldades, a que eles souberam sempre dar resposta. E digam-me um treinador que ganhou os jogos todos. Eles acreditam muito que merecem ser campeões.

Hidemasa Morita

Está preparado para o jogo. Se der para 90 minutos, ótimo, se não der, não dá. Jogará outro jogador que dará uma resposta muito boa também.

Luta de Viktor Gyökeres pela Bota de Ouro

Acima de tudo, vejo-o focado em ajudar a equipa e em ser campeão, é isso que ele quer e que todos eles querem. É um grande grupo. Não há egos, por muito que se fale do Viktor e por tudo o que ele tenha dado à equipa e por tudo o que ele tenha feito ao longo da época, por todo o seu peso para o que a equipa tem conseguido. O objetivo está focado apenas e só num objetivo, que é o de todos. Se o Viktor conseguir a Bota de Ouro, ficaremos todos felizes, mas ele está muito focado no objetivo coletivo e tenho a certeza que amanhã fará um grande jogo.

Excesso de confiança dos adeptos?

A alegria dos adeptos é natural, era no sentido de que vamos jogar a decisão em nossa casa, perante eles. O apoio dos adeptos será uma grande força. Mas eles sabem bem que ainda não vencemos nada, temos mais 90 minutos para jogar.

Baixa de Morten Hjulmand

É um jogador importante, é o nosso líder, é o líder do grupo dentro do campo, é o nosso capitão. Tem peso, mas a equipa tem sido sempre capaz de dar resposta, porque o espírito coletivo, o compromisso e a crença deste grupo são muito grandes e a coragem e ambição são infinitas.

Sporting dorme sobre as vantagens mínimas?

Quero ganhar. É isso que eu quero: ganhar. Eu percebo que vocês às vezes falem que a equipa está com um bloco mais baixo, mas também temos de dar mérito a quem está do outro lado, são boas equipas e têm capacidade em alguns momentos de nos empurrar para trás. Acima de tudo, sinto que às vezes a própria equipa no momento acha que isso está bem assim e está confortável. Somos a equipa que menos situações de golo, ou algo desse género, permite ao adversário. A equipa está preparada para o que for. Às vezes queremos corrigir e, num estádio grande e cheio como o nosso, é difícil. A equipa tem sido capaz de dar resposta.

Como se gere a ansiedade do plantel?

A mensagem tem sido de algum equilíbrio emocional, tentar manter a equipa focada e tranquila. Acredito que a tal ansiedade exista em todos um pouco, mas é só mais um jogo. É certo que é o último e tem um peso enorme, mas o nosso trabalho também tem sido esse, ajudar a ligar e a relativizar. Para estarmos a disputar este jogo e dependermos de nós para sermos campeões, é porque estivemos focados em todos os outros, e não mudamos. É a mesma energia, o mesmo foco, o mesmo rigor.

Cenário ideal seria Sporting ser campeão e Vitória apurar-se para a Europa?

Quero ganhar, mas claro que o Vitória também conseguisse o seu objetivo. É um clube diferente, merece-o, e os adeptos também. Mas estou focado no nosso único objetivo e para isso temos de ganhar.