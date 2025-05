Geovany Quenda: “Mostraram-me vídeos do Marquês, daqui a pouco sou eu viver o sonho”

Com apenas 18 anos, Geovany Quenda fez mais de 50 jogos pelo Sporting esta temporada. É um menino com um contrato já assinado pelo Chelsea, ainda que fique em Alvalade na próxima temporada, mas jogou sempre como gente grande.

“Trabalhei sempre para chegar aqui à equipa principal do Sporting. São os meus ídolos, não é? Agora é continuar”, confessou Quenda.

Em conversa rápida com os jornalistas, no relvado, o canhoto admitiu que não esperava ser tão feliz e tão importante nesta sua ascensão que culminou num bicampeonato que não acontecia há mais de 70 anos. “Para ser sincero, não esperava”, revelou. “Mas a equipa trabalhou para isso. Se estou na equipa, tenho de fazer o mesmo papel que eles."

Sobre o que o espera no Marquês de Pomba, o palco da festa, Quenda respondeu de forma desarmante, tão típico da juventude. “Já vi vídeos, ontem mostraram-me. Daqui a pouco sou eu viver o sonho. Quando ganharam o campeonato, eu estava na piscina."

Sobre o que vem aí, com o Chelsea no horizonte e uma carreira que pode ser especial, Quenda preferiu uma postura adulta. “Não consigo ver a longo prazo. Tenho de trabalhar no dia a dia. Agora estou no Sporting, o mais importante é aproveitar e desfrutar a cada minuto."