Gyökeres: "Estou muito feliz, isto significa tudo”

O sueco Viktor Gyökeres, o grande protagonista do bicampeonato do Sporting, falou pouco depois do apito final, contra o Vitória de Guimarães, falou em felicidade e não confirmou que era o adeus ao clube.

"Estou muito feliz, o jogo foi muito bom para nós, estou feliz por marcar golo e vencer. Estou nervoso por falar português pela primeira vez”, reconheceu. O avançado revelou ainda que este título “significa tudo”, afinal “era o que queríamos desde o início”.



O nórdico tirou ainda o chapéu aos adeptos. "O apoio tem sido incrível toda a época, significa muito para nós, agora só queremos festejar."

O futebolista, autor de 39 golos na Liga, não confirmou o adeus a Alvalade. “No futebol nunca sabes o que vai acontecer, ninguém pode prever o futuro, vamos ver”. Como sempre, apontou para o horizonte logo a seguir: "Claro que queremos ganhar a Taça de Portugal, vamos tentar vencer, não queremos só jogar. Agora, vamos celebrar e não pensar em mais nada."