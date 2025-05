Pedro Gonçalves: “Há histórias que já estão escritas, toda a gente sabia que eu ia marcar”

Pedro Gonçalves era um homem feliz minutos depois do apito final e lembrou que já ganhou três vezes o título nacional, ou seja, está a habituar mal os adeptos. Ainda no relvado, o médio-avançado-goleador-faz-tudo meteu o 1-0 e empurrou o Sporting para o bicampeonato, algo que não acontecia há 71 anos. Os leões venceram o Vitória de Guimarães por 2-0, com Viktor Gyokeres a marcar o segundo da noite.

Agradecido

“Só tenho de agradecer a toda esta gente que, jogo após jogo, sempre acreditou em nós. Também à minha familia, agradeço-lhes do fundo do coração. Há histórias que ja estão escritas, toda a gente sabia que eu ia marcar, que ia ser importante, jogasse 30, 60, 90 minutos... A única coisa que posso fazer é agradecer, esta gente toda merece."

Três títulos nacionais

“É verdade, se calhar estou a habituar mal as pessoas, eu e alguns jogadores ja somos três vezes campeões, para o ano vão querer ser outra vez. É isto o Sporting, tem de lutar sempre pelos títulos, seja nacionais ou chegar longe na Europa. É um dos maiores clubes da Europa, é isso que temos de demonstrar."



Jamor no horizonte

“É a historia do clube, que tem de vencer. Temos a sorte de ter jogadores como o Gonçalo Inácio que tem qualidade de seleção nacional. Temos de lutar por todos os jogos, tentar lutar pelos títulos, é isso que vamos continuar a fazer.

Contrato

“A vontade é continuar, tive uma lesão, tentei recuperar, vamos ver. Espero continuar. É o que Deus quiser..."