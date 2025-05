Rui Silva e o Sporting: “Foi um passo muito importante na minha carreira, acertei em cheio”

O guarda-redes contratado no mercado de inverno revelou estar orgulhoso com a conquista do bicampeonato e confessou ter tomado a decisão certa no regresso a Portugal.

Assinar pelo Sporting

"Foi um passo muito importante na minha carreira, acertei em cheio, estou muito feliz por estar aqui com os sportinguista, por ser bicampeão. Entrar na história deste clube é muito gratificante para mim.”



Dificuldades

“Passámos por muitos momentos, muitas lesões, muitos jogadores importantes de fora, jogos em inferioridade e conseguimos reagir, não ha jogos fáceis. temos de estar muitos gratos pelo que fizemos. deixámos os sportinguistas orgulhosos, ser bicampeão é um marco importante na historia do nosso clube.”



Futuro

“Espero ser feliz nesta casa, receberam-me de braços abertos. Estou muto orgulhoso. É um grande privilégio jogar no Sporting CLube de Portugal, estou muito feliz. Foi um grande regresso a casa, entrei pela porta grande. O meu primeiro campeonato em Portugal é muito gratificante, estou muito orgulhoso.”

E agora?

"Agora é desfrutar, foi um campeonato muito sofrido e longo, agora é festejar com os nossos adeptos. Para a semana há mais. apoiaram-nos sempre fora, sentimo-nos a jogar em casa. Este grupo fantástico, é também muito importante."

Vitória em Alvalade

“Sabemos que ia ser um jogo difícil, tal como aconteceu com o Gil Vicente, são detalhes que marcam a diferença. Há muita coisa em jogo, não só para nós, como para os outros. Na Luz, fizemos um excelente jogo. Foi um ponto importante, conseguimos rematar agora em casa.”

Segue-se o Marquês

“A expectativa é festejar e fazer os adeptos felizes, que merecem muito."