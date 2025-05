🔴 Acompanhe aqui a festa do bicampeonato do Sporting

Rui Borges, treinador do Sporting, acredita que o título de campeão nacional "é o culminar de um grande trabalho" e de um "grupo que nunca deixou de acreditar". À Sport TV, o técnico assume que foi o que sempre sonhou quando falou pela primeira vez com Frederico Varandas.

"Desde que falei com o presidente no primeiro momento, acreditei. É o concretizar de um sonho, chegámos aqui pelo trabalho e resiliência. Éramos uma equipa técnica completamente desconhecida. Não fui um grande jogador, não estudei. Sou apenas o Rui Borges, deram-nos oportunidades pelo trabalho. É o culminar de um sonho e agora é levantar a cabeça e seguir. Há mais um troféu para disputar, não poderia estar mais feliz. E a felicidade deles, acima de tudo, é o que me deixa mais feliz", começou por dizer.

O técnico leonino deixou ainda um agradecimento à família, que não está presente em Alvalade: "É mesmo a felicidade de fazer o que gostamos, a ambição de chegar aqui. Quero deixar um beijo aos meus pais, à minha mulher, ao meu filho e família. O meu maior desejo era que os meus pais se sentissem orgulhosos do filho. Infelizmente não estão cá no estádio".

"O maior troféu que posso ter é o reconhecimento dos que sofreram connosco. Sou apenas o Rui Borges de Mirandela, um rapaz que acreditou num sonho e foi trilhando o seu caminho com mérito, competência e trabalho", disse.

Rui Borges garante que nunca perdeu a esperança que seria possível chegar ao título: "Desde o dia em que cheguei aqui, e quando perdi a Taça da Liga, que é muita crença. Tem sido esse o caminho da equipa técnica, acreditar sempre. É o culminar de um grande trabalho, grupo e staff, toda a gente mesmo, da estrutura, a academia, da malta da rega, cantina, seguranças, toda a gente. Foi um acreditar enorme, este grupo merecia muito. Puseram em causa muita coisa, o grupo ficou coeso, a acreditar e só podia acabar assim".

O treinador deixou ainda uma mensagem a Ruben Amorim e João Pereira, dois treinadores do clube esta época: "Eles fazem parte deste campeonato, fizeram por isso e são merecedores do reconhecimento".