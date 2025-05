Sporting B regressa à II Liga. Beleneses disputa "play-off" com o Paços

O Sporting B, que venceu este sábado por 2-0 na receção ao Amarante, juntou-se ao Lusitânia Lourosa na subida à II Liga de futebol, enquanto o Belenenses vai disputar o play-off de subida com o Paços de Ferreira.

Na derradeira jornada da fase de subida da Liga 3, os leões asseguraram a subida direta ao vencerem na receção ao último classificado desta fase, enquanto a equipa do Restelo, que apenas subiria diretamente com um desaire dos 'verde e brancos', acabou por assegurar o terceiro lugar, em detrimento do Varzim, que, com o quarto lugar, ficou fora das contas para a subida.

No play-off, os azuis do Restelo vão defrontar, a duas mãos, o Paços de Ferreira, que hoje garantiu o 16.º lugar na II Liga e consequente play-off com a equipa terceira classificada da Liga 3.