Moedas obrigado a gritar para não ser afogado pelos assobios dos adeptos do Sporting

"Bicampeões, bem-vindos". Foram as primeiras palavras de Carlos Moedas na receção à equipa do Sporting na Câmara de Lisboa — e as últimas que conseguiu proferir sem ter de gritar para se fazer ouvir sobre o coro de assobios dos adeptos presentes na Praça do Município.

A massa adepta do Sporting desentendeu-se com o presidente da Câmara, no passado fim de semana, devido aos condicionalismos impostos aos festejos da conquista do título. Foram encerrados todos os estabelecimentos comerciais nos arredores de Alvalade a partir das 13h00 de sábado, o dia dos jogos decisivos, o que motivou, até, um grupo de adeptos a enviar uma carta a Carlos Moedas.

Esta segunda-feira, os adeptos leoninos manifestaram o seu desagrado com o autarca e fizeram questão de afogar cada palavra num coro de vaias. Moedas não deixou de discursar, mas teve de o fazer aos gritos.

"Lisboa é mais uma vez verde e branca é mais uma vez Sporting. Que orgulho estar aqui convosco nesta praça coberta de verde e branco. Obrigado ao Sporting, que é tão grande como os maiores da Europa, mas não só: vocês provaram que o Sporting é das maiores instituições de todo o mundo. Quando Rui Borges chegou, disse algo de que nunca me esquecerei: quando falta a inspiração, que não falte a atitude, e é isso que vocês têm, é atitude. Mesmo quando tudo parecia impossível, quando o choque parecia insuperável e quando as dúvidas se multiplicavam. Mostraram a atitude dos campeões", elogiou.