"O Sporting tem os requisitos para a hegemonia" e Varandas já é um dos "grandes presidentes da história"

"Para se ganhar a hegemonia, quer a estrutura, quer os grupos que vão estando no Sporting, têm que ser muito fortes. Hoje em dia nós temos isso. Temos uma estrutura competente, uma estrutura coesa, somos um clube saudável, transparente e, ao fim ao cabo, são estes os requisitos para que se possa ambicionar ter alguma hegemonia. Sinceramente, acredito que o Sporting pode ter um papel muito importante no futebol português nos próximos anos", explica o antigo presidente do Conselho de Administração da SAD leonina.

Em entrevista a Bola Branca, Ribeiro Telles deixa elogios a Frederico Varandas, que igualou João Rocha no número de campeonatos conquistados e é agora o presidente com mais títulos no futebol - oito -, em igualdade com Ribeiro Ferreira, o líder do clube na era dos "Cinco Violinos". Para o advogado, já está na história do clube.

"O Dr. Frederico Varandas tem feito uma presidência extraordinária, com um enorme mérito, acompanhado de uma estrutura diretiva de uma enorme qualidade e competência. Se os números mostram que é o presidente mais titulado, podemos dizer que é feita justiça a uma pessoa que tem passado por dificuldades enormes dentro do clube, que as tem ultrapassado e que as tem conseguido vencer. É um dos grandes presidentes da história do Sporting, sem dúvida", entende.

Miguel Ribeiro Telles era líder do Conselho de Administração da SAD leonina aquando da última dobradinha, em 2002, e não tem dúvidas: a festa do título de campeão não vai ter reflexo no dérbi do Jamor.