Sporting pede “atitude responsável” para final da Taça de Portugal

O Sporting apela a que todos adotem uma atitude responsável para que a final da Taça de Portugal seja um espetáculo - dentro e fora das quatro linhas.

Em comunicado, os leões referem-se ainda ao caso do adepto que ficou cego num olho, ao ser atingido por uma bala de borracha da polícia nos festejos do campeonato.

O clube de Alvalade adianta que, para além do contacto já estabelecido com a vítima, está a desenvolver diligências junto das autoridades competentes, com vista à investigação da ocorrência e à adoção das medidas que se revelem adequadas.