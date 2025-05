Rui Borges: "Merecemos muito vencer a Taça de Portugal"

O treinador do Sporting, Rui Borges, revelou que Ousmane Diomande é o único jogador do plantel que está em dúvida para a final da Taça de Portugal, um jogo que os leões "merecem ganhar".

"Merecemos muito vencer a Taça de Portugal", disse o treinador leonino na antevisão ao jogo do Estádio Nacional palco clássico da final.

Apesar desta declaração, Borges não quis assumir favoritismo. "São as duas melhores equipas do campeonato, motivados à sua forma e à sua maneira por questões diferentes. É 50-50."

Rui Borges diz não ter ainda definido a equipa inicial "por causa do Diomande e também uma ou outra situação".

Questionado sobre o que espera de diferente em relação ao último jogo entre as duas equipas, na Luz, Borges não foi específicon - "será um jogo muito competitivo, um pouco à imagem dos outros -, acabando por antever que o duelo "será decidido num lance de inspiração muito individual".

"Que seja um grande jogo. Que as pessoas saibam estar. Quero deixar uma palavra aos nossos adeptos, que foram muito importantes ao longo da nossa caminhada. Quero deixar um apelo ao fair-play", disse ainda o treinador dos campeões nacionais.

Em jeito de balanço da sua experiência no Sporting, Rui Borges disse que "tem sido um desafio muito grande".

"Sou muito de ouvir porque se eu não consigo ter os jogadores do meu lado, não me adianta de nada ser bom treinador e ter bons exercícios porque não se vão agarrar à ideia. O grupo é incrível. Têm uma amizade entre todos, um verdadeiro espírito de família. Para mim foi fácil nesse sentido. Porque ninguém fugiu do caminho."

"O melhor avançado da Europa" quer marcar amanhã



Rui Borges "acredita" que Angel Di María joga amanhã "porque é claramente diferenciado e acima da média"

"O passado fala por ele. É um jogador que toda a gente gosta, pela qualidade que tem em campo. É um jogador acima da média e que pessoalmente admiro muito", reforçou

Nesta antevisão, o treinador sportinguista destacou o capitão da equipa, Morten Hjulmand, declarando que o vê "ligado ao futuro do Sporting".

"Já falei várias vezes sobre a importância que o Hjulmand tem para o grupo. Por isso é que aos 25 anos é capitão do Sporting. É um capitão que basta olhar para ele, a presença dele que se respeita logo. Está sempre a ligar o grupo, sempre comprometido, sempre com as palavras certas."

"Aos 25 anos ser capitão do Sporting e representar tudo aquilo que representa para o grupo é de alguém que é especial. A minha liderança passa também pela liderança dos capitães e a dele é muito fácil. É indispensável, mas tem contrato com o clube.", prosseguiu.

"Está ligado ao Sporting, gosta muito do Sporting e está feliz. Vejo-o muito feliz e ligado ao futuro do Sporting."

A conferência de imprensa serviu também para abordar o futuro de Gyökeres. "É bem demonstrativo na cara dele, como está feliz no Sporting."

"Sei que se não sair que continuará feliz no Sporting porque é assim que ele se sente", reforçou, garantindo que o sueco "quer marcar amanhã, está muito focado nisso, e bem"

"É o melhor avançado da Europa", rematou.