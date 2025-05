Dobradinha. “"Isto é incrível, incrível”

Os jogadores do Sporting reagiram com alegria à dobradinha, depois de terem derrotado o Benfica na final da Taça de Portugal.

Gyokeres

"Isto é incrível, incrível. Um jogo muito difícil para nós, mas jogámos melhor na segunda parte, tivemos um pouco mais de remates e eu marquei aí. Portanto, foi difícil, mas tínhamos de acreditar que podíamos marcar e fizemo-lo no último minuto. Conseguimos ter o momento do jogo e aproveitámos. No prolongamento fomos os que criámos melhores oportunidades e concretizámos"

Rui Silva

"Sabe muito bem, sabe a reconhecimento, sem dúvida. Sei que faziam o grito com o Rui Patrício, que é uma grande referência para mim. É um orgulho enorme sentir o carinho e apoio dos adeptos desde o primeiro dia a que aqui cheguei. Durante o jogo acontece muita coisa e foi um descarregar de adrenalina e emoções. Estou muito feliz. Este grupo acreditou até ao fim que seria possível e depois no prolongamento fomos felizes porque merecemos muito. Vim com o intuito de ajudar a equipa a conquistar títulos. O grupo tem uma mentalidade e solidariedade muito boa. Merecemos este desfecho"

Trincão

"Só um orgulho enorme. Os adeptos desde o início acreditaram em nós e ajudaram-nos par que isto fosse possível. Queríamos dar esta alegria a eles e estamos contentes. Foi crença e acreditar até ao fim. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, com calor, relva e tudo, mas acreditámos até ao fim. E sabemos que os jogos são decididos nos detalhes. O golo deu-nos energia e força para o resto do jogo"

Quenda

“É um orgulho ganhar troféus pelo Sporting, é o meu segundo numa semana, e vai ser sempre uma semana que vou guardar para a minha vida toda. Agradecer a esta gente toda e a quem ficou em casa também. Ainda há forças para festejar. A noite é longa. Gyökeres? O presidente vai fazer o trabalho dele e acho que tem de ficar aqui mais uma época"

Gonçalo Inácio

"É um orgulho enorme ser campeão e ter a dobradinha por este clube. O sentimento é de que queremos mais e mais. O que interessa é a vitória, conquistámos a Taça e agora é desfrutar do momento. Agradecer aos adeptos porque sempre cá por nós nesta época difícil"