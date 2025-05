Quem agarra a Taça? Sporting à procura da dobradinha, Benfica namora o 27.º triunfo

Benfica e Sporting encontram-se pela quarta vez esta temporada, agora para disputar a final da Taça de Portugal — a primeira entre os rivais lisboetas desde 1996, quando morreu um adepto dos leões.

Esta época, o saldo de confrontos não sorri a ninguém, embora tenha dado um título para cada: uma vitória do Sporting em Alvalade, por 1-0, na primeira volta do campeonato; a final da Taça da Liga, vencida nos penáltis pelo Benfica; e o empate a uma bola na Luz, na penúltima jornada da I Liga, que colocaria a equipa de Rui Borges na "pole position" para se sagrar campeã nacional, o que se viria a confirmar.

Apesar de ser um dos principais jogos do futebol nacional, os duelos Benfica-Sporting/Sporting-Benfica no Jamor são raros. Houve apenas oito: em 1952, 1955, 1970, 1971, 1972, 1974, 1987 e 1996.

Pode ler aqui um breve resumo de cada uma das finais. A primeira caiu para o Benfica, por 5-4, e o Sporting só à quarta conseguiria vencer, por 4-1. Os leões não arrecadam a Taça ao vizinho desde 1974; os encarnados venceram a final de 1996, a última, aquela em que um adepto do Sporting foi vítima de um "very light" lançado por um adepto do Benfica.

O Benfica é o clube português com mais troféus da Taça de Portugal conquistados (26) — e mais finais disputadas (36). A seguir vem o FC Porto, com 20 taças. E em terceiro o Sporting, com 31 presenças em finais e 17 títulos. As últimas cinco taças foram todas para a região Norte: quatro para o Porto e uma para o Braga, que venceu em 2020/21.

O Sporting não vence a "prova rainha" desde 2019, o ano seguinte ao ataque a Alcochete, quando bateu o FC Porto nos penáltis, na final. Na altura, era orientado pelo neerlandês Marcel Keizer. O jejum do Benfica dura há mais tempo ainda: vão oito anos desde 2017, quando os encarnados, então treinados por Rui Vitória, derrotaram o Vitória de Guimarães, a anterior equipa do técnico ribatejano, por 2-1.