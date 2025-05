Rui Borges. Dobradinha “sabe a felicidade”

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que foi um jogo difícil contra o Benfica, mas mostra-se orgulhoso pela dobradinha alcançada pelos seus jogadores.

A partida

"Jogo difícil, 90 minutos difíceis. Entrámos muito bem, depois naquele lance de VAR perdemos o controlo emocional e o Benfica cresceu. O Benfica marca cedo na segunda parte e obriga-nos a ir atrás. Se calhar preocuparam-se em defender mais o resultado do que em ir atrás do segundo golo. Depois chegámos ao empate por mérito, pela alma desta equipa, têm uma ambição incrível e nunca desistem. No prolongamento fomos melhores e fazemos mais dois golos".

Luta até ao fim

"Esta equipa será sempre isto. Têm muita inspiração e atitude competitiva, não se cansam, querem ganhar. E isso faz muita diferença. Por isso é que somos bicampeões e ganhámos a Taça, temos uma atitude competitiva acima da média"

A que sabe a dobradinha?

"Sabe a felicidade, algo que queríamos muito e que os adeptos também queriam. Pelo que fizeram por nós, sofreram connosco. Merecemos muito por aquilo que fizemos e é uma felicidade imensa ficar na história do Sporting. É indescritível".

A partir de hoje, é pensar no 'tri'?

"Começo a pensar nas férias, que é isso que merecemos. Depois sim, ir à luta para mais uma época que será muito difícil. Toda a gente vai querer ganhar ao campeão. Será uma época difícil".

Meses no Sporting?

"Incríveis. Só isso".

O Sporting derrotou o Benfica, por 3-1, após prolongamento, e conquistou a Taça de Portugal.