Varandas, o presidente mais titulado de sempre

O Sporting conquistou a Taça de Portugal, confirmou a dobradinha e tornou o atual presidente o mais titulado de sempre no futebol dos leões.

São agora nove os troféus conquistados pela equipa sénior de futebol durante os mandatos de Frederico Varandas de leão ao peito.

Além de três campeonatos, são agora duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e uma Supertaça.

No final da partida do Jamor – e de mais uma vitória sobre o Benfica -, Varandas olhou para o futuro: "O que me interessa são os títulos que ainda aí vêm. Confiante para o futuro? Muito, muito", disse à Sporttv.

António Ribeiro Ferreira, que liderou os verde e brancos entre 1946 e 1953, tinha oito troféus conquistados.