PGR confirma instauração de inquérito a Matheus Reis depois de denúncia

Em questão está a ação de Matheus Reis num lance com Andrea Belotti, na final da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting, no Jamor, em Oeiras. O futebolista brasileiro negou, na terça-feira, a intenção de agredir o italiano .

A PGR não confirmou que a queixa recebida foi aquela anunciada por César Boaventura, um homem condenado por crimes de corrupção por aliciamento a jogadores em favor do Benfica e por fraude fiscal e falsificação de documentos.

A Procuradoria-Geral da República confirmou, em resposta à Renascença , a instauração de inquérito a Matheus Reis, futebolista do Sporting, na sequência de uma denúncia recebida.

E conclui: “É apologia da violência. E por isso não fiquei calado. Apresentei participação disciplinar à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que tem obrigação legal de agir. E apresentei denúncia formal à Procuradoria-Geral da República (PGR), com base nos artigos 144.º e 147.º do Código Penal, por indícios de crime público de ofensa à integridade física grave, agravada pelo meio utilizado”.

“No dia 25 de maio de 2025, durante a Final da Taça de Portugal, o jogador Matheus Reis, do Sporting, pisou com os pitões a cabeça de Andrea Belotti, jogador do Benfica”, assim formalizou a denúncia Boaventura, um empresário.

O outro lado da história

Para além da entrada em campo da PGR, o Benfica já publicara um comunicado duro, no qual anunciava que ia participar disciplinarmente da equipa de arbitragem e de VAR do jogo da final da Taça, a saber: Luís Godinho, Tiago Martins e respetivas equipas.

Mais: o clube presidido por Rui Costa, que ainda não confirmou que será candidato às eleições de outubro, garantiu também que ia participar disciplinarmente dos jogadores Matheus Reis e Maxi Araújo pelas "múltiplas agressões" a Belotti.

O Benfica exigiu ainda a "divulgação imediata dos áudios entre árbitro e VAR da final da Taça de Portugal, bem como as notas que lhes venham a ser atribuídas". A indignação alastrava-se às entidades que regem o futebol: clube da Luz revelou que ia avançar com "uma exposição à FIFA, à UEFA e ao IFAB, em face da ilícita aplicação do protocolo VAR em Portugal, que colocou em causa a verdade desportiva".

Finalmente, e talvez mais importante, o Benfica suspendeu a participação nos grupos de trabalho da Liga Centralização e solicitou ao Governo uma audiência com caráter de urgência, adiantando ainda que a Federação Portuguesa de Futebol não terá as portas do Estádio da Luz abertas para a seleção "enquanto a verdade desportiva não prevalecer nas competições nacionais".