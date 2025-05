Pisão de Matheus Reis punível até três anos de prisão, segundo advogado

O pisão de Matheus Reis a Andrea Belotti é punível até três anos de prisão. Após a notícia de que a Procuradoria-Geral da República instaurou um inquérito ao futebolista do Sporting, uma informação confirmada pela PGR à Renascença, o advogado Paulo Samagaio explica a moldura penal aplicável neste caso.

“Se há uma intenção de praticar aquela agressão, de causar esse dano, evidentemente que estamos aqui a falar de uma responsabilidade penal, que cabe apurar nos termos do artigo 143 do Código Penal”, que tem como moldura penal “uma pena de prisão até 3 anos, com pena de multa”, diz, em declarações a Bola Branca.