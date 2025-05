Rui Borges e o caso Matheus Reis. "É desvalorizar tudo aquilo que foi positivo na época"

O treinador do Sporting, Rui Borges, desvaloriza o caso “Matheus Reis-Belotti” e defende o seu plantel.

“Jamais vou falar sobre esses assuntos, porque é só desvalorizar tudo aquilo que foi positivo da época, tudo aquilo por que este grupo merece ser reconhecido, por tudo aquilo que foi capaz de fazer ao longo do tempo e todas as dificuldades que foram encontrando no caminho. E foram capazes de ultrapassar”, disse.

O técnico dos leões acrescentou: “Acima de tudo valorizar a grande época que fizemos e agora é descansar".

Borges falou aos jornalistas à margem da gala dos prémios CNID, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos.

O lance polémico entre Matheus Reis e Belotti aconteceu aos 90+5 minutos da final da Taça de Portugal.