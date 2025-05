Varandas. "Ninguém consegue dizer que houve intenção" de Matheus Reis agredir Belotti

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garante que Matheus Reis não teve intenção de pisar a cabeça de Belotti na final da Taça de Portugal.

“Foi com intenção, não foi com intenção? Não sei. O que sei é que ali ninguém consegue dizer que houve intenção. Posteriormente perguntei ao meu jogador e ele disse-me que não”, referiu.

O líder dos leões, à margem da reunião de presidentes da Liga Portugal, fala em “ruído do desespero”.

“Isto é um ruido do desespero, provavelmente. É a minha interpretação, mas tem de haver bom senso”, acrescenta.

Varandas, que falou à margem da reunião de presidentes da Liga de Clubes profissionais, insistiu: "Confio no meu jogador, que me disse que não quis agredir o atleta. Alguém consegue dizer que o Matheus agrediu propositadamente? O árbitro não viu assim, o VAR não viu assim, eu também não. Admito que poderia ter agredido, mas ele diz-me que não e acredito nele".

O presidente do Sporting desvalorizou ainda as palavras proferidas pelos jogadores nos festejos da conquista da Taça.

Frederico Varandas falou ainda sobre o que tem acontecido em Portugal nos últimos 40 anos no que ao futebol diz respeito: "O futebol português tem sempre de ter um dono. Nos últimos 40 anos, teve sempre dois donos: FC Porto e Benfica. Alternaram com os casos do Apito Dourado e dos E-mails. Estou surpreendido porque, para mim, agora não há dono nenhum. Existem órgãos que não se deixam condicionar, que não têm medo e são independentes. Isso leva a que o erro de arbitragem – que vai sempre existir – se for numa competição íntegra, vai ter de ser distribuído de forma uniforme".