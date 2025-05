Conselho de Disciplina abre processo a Matheus Reis, Maxi Araújo e Quenda

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares a Matheus Reis, Maxi Araújo e Geovany Quenda após a final da Taça de Portugal.

De acordo com o comunicado, a decisão surge após denúncias de César Boaventura e do Benfica.

Em causa está o pisão de Matheus Reis na cabeça de Andrea Belotti nos descontos da final do Jamor, quando o jogo estava ainda 1-0 para as águias. As águias consideram que o defesa brasileiro agrediu Belotti e, por isso, deveria ter sido expulso.

Matheus Reis e Maxi Araújo estão sob avaliação do processo disciplinar sobre esse lance, enquanto que o de Quenda é devido a "publicações nas redes sociais".

Na quarta-feira, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, considera que a reação do Benfica é "o ruído do desespero", serve apenas como tentativa de desvalorizar a conquista leonina e que é uma estratégia eleitoral da atual direção.

Já Rui Borges, treinador dos leões, acredita que a polémica serve para "desvalorizar tudo aquilo que foi positivo da época, tudo aquilo por que este grupo merece ser reconhecido, por tudo aquilo que foi capaz de fazer ao longo do tempo e todas as dificuldades que foram encontrando no caminho".

O Ministério Público já abriu inquérito ao caso. À Renascença, o advogado Paulo Samagaio acredita que o pisão de Matheus Reis pode ser punível até três anos de prisão, enquanto que o advogado Veiga Gomes acredita não haver relevância penal no lance.