Dani recorda Aurélio Pereira, o homem que o descobriu a dar toques na bola com os amigos em Tróia

O antigo futebolista Dani recordou Aurélio Pereira, no final da 3.ª Conferência Bola Branca, o antigo olheiro do Sporting que o descobriu a trocar a bola com amigos em Tróia.

O evento, que ocorreu na última terça-feira no auditório da Renascença, terminou com um momento "In Memoriam", recordando as figuras do desporto que partiram recentemente.

"O senhor Aurélio Pereira vai estar sempre presente, marcou muito. Eu tinha oito anos, estava em Tróia a brincar com uns amigos e ele veio ter comigo, disse para dar uns toques na bola e que queria falar com o meu pai para eu ir à experiência ao Sporting. Tudo começou aí", disse.

Rita Redshoes entrou em palco e cantou uma canção de Gilberto Gil, "não tenho medo da morte”, e recordou o seu tio, Aurélio Pereira. Dani emocionou-se antes de subir a palco.

"Era extraordinariamente humano, um visionário no futebol, via em miúdos com sete e oito anos o que tu poderias dar no futebol a longo prazo. Começou no futebol, mas a importância dele foi além do futebol, era único", disse.