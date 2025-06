“O Sporting deve muito ao Gyökeres”: Barbosa da Cruz “muito triste” com novela de mercado

Carlos Barbosa da Cruz, antigo dirigente do Sporting e presidente do Grupo Stromp, lamenta a novela criada em volta da provável saída de Viktor Gyökeres do Sporting.

“O Sporting deve muito ao Gyökeres, portanto eu gostaria que, se saísse, que esse processo fosse conduzido com o maior respeito, com a maior elevação. Custa-me um bocadinho ver esta novela, ver dizer que o Gyökeres está chateado com o Sporting e com o presidente e depois vejo o Gyökeres a conversar animadamente com a mulher do presidente no casamento do Hjulmand. Se toda esta narrativa se traduzir numa tensão entre o Gyökeres e o Sporting, eu fico muito triste”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Numa altura em que o avançado estará a ameaçar, através do seu empresário, não se apresentar para o regresso aos trabalhos dos leões, Barbosa da Cruz permanece intransigente da defensa da integridade do jogador.

“Sendo certo que muitas vezes os empresários têm uma grande influencia sobre os jogadores, para o bem e para o mal, eu não tenho o Gyökeres em conta como uma pessoa totalmente desprovida de sensatez e razão. Como tal, se o Gyökeres tem um contrato em vigor com o Sporting, ao não se apresentar, estará a violar esse contrato e sujeita-se às sanções correspondentes. Portanto, penso que isso não acontecerá”, sublinha.