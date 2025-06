Almería sem sondagens por Luis Suárez. Colombiano é "interessante", mas "não é Gyökeres"

Nas últimas horas, os sportinguistas começaram a reunir informações sobre um ponta de lança colombiano que pode ser o novo 9 em Alvalade. Luis Suárez estará na lista de alvos leoninos para substituir Viktor Gyökeres, mas Bola Branca sabe que, até ao momento, nem propostas, nem sondagens chegaram a Almería com selo português.

O internacional 'cafetero' de 27 anos tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, mas há disponibilidade do emblema do sul de Espanha para negociar, tal como aconteceu com a transferência de Darwin Nuñez para o Benfica.

O comentador Bola Branca Francisco Sousa apresenta o 9 do sexto classificado do segundo escalão espanhol, mas avisa: "Não é Gyökeres".