Luis Suárez é “idêntico a Gyökeres” (com um bónus) e tem “características para encaixar no Sporting”

Sebastião Macias, atual treinador da equipa B e dos sub-19 do Estoril Praia, acredita que Luis Suárez “tem características para encaixar bem no Sporting” e no futebol português, numa altura em que o avançado do Almería parece o favorito para render Gyökeres.

O técnico trabalhou com o avançado na seleção da Colômbia, onde foi adjunto de Carlos Queiroz, e descreve um ponta de lança “agressivo, vertical e sem receio de encarar um contra um”.

“Tem uma facilidade de remate muito grande, de pé direito e pé esquerdo. É um avançado que não pede licença para rematar. Depois, é um jogador muito agressivo, bastante vertical, não tem receio de encarar um contra um, versátil, associativo entre linhas e que trabalha na profundidade. Portanto, eu penso que ele tem todas as características para encaixar bem no sistema do Sporting e no futebol português”, explica o treinador, em entrevista a Bola Branca.

Aos 27 anos e depois de uma temporada na qual foi o melhor marcador da segunda divisão espanhola, com 27 golos, Luis Suárez é uma das opções do Sporting para substituir Viktor Gyökeres, caso se confirme a saída do sueco.