Sporting. Continuam por explicar quatro transferências do Banco Espírito Santo Angola

Várias transferências para o Sporting com origem no Banco Espírito Santo Angola (BESA) estão entre as operações que este se escusou a explicar ao BES, disse esta sexta-feira em tribunal uma responsável pela auditoria pedida pelo Banco de Portugal.

"Foi uma questão transversal. A maior parte das vezes em que são feitos pedidos de esclarecimentos ao BESA, não existe resposta ou existe resposta inconclusiva", sublinhou, ao testemunhar no julgamento do caso BESA, em Lisboa, a responsável pela parte sobre a subsidiária angolana da auditoria ao BES pedida em 2014 pelo Banco de Portugal à consultora Deloitte.

Vera Pita falava depois de ter sido questionada pelo Ministério Público sobre um pedido do departamento de 'compliance' (fiscalização do cumprimento dos procedimentos) do BES ao BESA para que este enquadrasse quatro transferências para o Sporting, concretizadas com recurso a uma conta do banco angolano sediada no BES em Lisboa.