“O Gyökeres vai cumprir os seus sonhos e nós estaremos preparados”: Varandas manda bicada ao agente do jogador

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, admitiu neste domingo a "forte probabilidade" de saída do avançado sueco Viktor Gyökeres do clube, mas não pelos valores pedidos pelo agente do futebolista.



“O Sporting está muito tranquilo em relação ao dossiê Viktor Gyökeres. O Sporting não precisa de vender o Viktor Gyökeres. Felizmente, o Sporting já passou as fases de termos de vender o nosso melhor ativo. Da mesma forma que não precisamos de vender, também não somos insensíveis aos sonhos do Viktor. Acho que há uma forte probabilidade de sair”, começou por afirmar, em declarações aos jornalistas antes do início da Assembleia Geral (AG) de aprovação do orçamento do clube para 2025/26.

Frederico Varandas justificou essa probabilidade com o facto de, nos derradeiros dias, ter visto futebolistas da idade de Gyökeres a serem negociados para clubes interessados no sueco por 65 e 75 milhões de euros (ME), como Martín Zubimendi, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, para ingleses do Arsenal ou Manchester United.