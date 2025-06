Sporting apresenta Alisson Santos com contrato até 2030

O Sporting apresentou, esta segunda-feira, Alisson Santos, reforço que já treinava com a equipa desde janeiro.

Preveniente da União de Leiria, o extremo brasileiro, de 22 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2030, e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Em declarações aos canais oficiais do clube, Alisson admite estar "muito feliz por vestir a camisola do Sporting".

"É um sonho para mim e espero aproveitar, dar o meu máximo e ajudar o clube", afirma, acrescentando que treinar com a equipa nestes últimos seis meses o ajudou: "O mister e os jogadores procuraram sempre ajudar-me e aproveitei bastante, mesmo sabendo que não podia jogar."

Formado no EC Vitória, chegou a Portugal na época que agora termina, para jogar no Leiria, com que somou seis golos em 18 jogos.