“Sporting está numa das melhores fases da sua história”. Soares Franco vê clube “muito bem entregue” aos 119 anos

Filipe Soares Franco, presidente do Sporting entre 2005 e 2009, acredita que o clube verde e branco atravessa “uma das melhores fases da sua história”, no dia em que celebra 119 anos da fundação.

“É seguramente uma das maiores fases da sua história e, sobretudo, da sua história mais recente, pelo menos aquela que tem 72 anos, que são os anos que eu tenho de vida e não me lembro de o Sporting ter um período de êxitos tão significativos como tem tido nos últimos cinco anos”, diz, em entrevista a Bola Branca.

No dia do arranque da pré-época dos comandados de Rui Borges, que coincide com o aniversário do clube, o antigo presidente dos leões sublinha que este é um ano “especialmente festivo” e olha para a nova temporada com expectativa.

“Este é um ano especialmente festivo para o Sporting. É um ano de sucesso, no qual realizou vitórias e concretizou sonhos que já tinham 72 anos. Ainda por cima juntou a esse bicampeonato a vitória na Taça de Portugal. Portanto, acho que os sócios têm de estar animados, confiantes e esperar que a época que começa hoje seja mais uma época vitoriosa”, afirma.