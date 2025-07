“Acho que é altura de pôr termo a isto”. Dias Ferreira dá luz verde a Gyökeres para o Arsenal

Dias Ferreira, antigo vice-presidente do Sporting, considera que está na altura de colocar um ponto final na “novela Viktor Gyökeres”. Afinal, a proposta apresentada pelo Arsenal, de 65 milhões de euros mais 15 por objetivos, parece ser uma boa solução.

“Acho que é altura de pôr termo a isto. Por 60 mais 10 não saía, mas 65 mais 15 já são 80 milhões de euros”, começa por dizer, em entrevista a Bola Branca. “Agora depende do que é que são os 15 milhões por objetivos. Se for que eles sejam campeões do mundo ou alguma coisa do género, pode ser mais difícil”, completa.

Depois de várias semanas de aparente braço de ferro entre o Sporting e os representantes do ponta de lança, a saída parece estar perto de chegar a bom porto. Apesar da instabilidade provocada pelo diferendo entre as partes, Dias Ferreira confia que o restante plantel, já a trabalhar sob o comando de Rui Borges, não tem sido afetado.

“Ainda há pouco começou e acho que toda a gente está mais ou menos mentalizada de que o assunto teria resolução, estava mais ou menos assente que o Gyökeres se ia embora e, portanto, era uma questão de quando é que vinha o que o Sporting pretendia", reflete.

"Acho que a equipa já não contava com o Gyökeres, por todas as razões e mais alguma, mas por morrer uma andorinha não acaba a primavera”, conclui, nestas declarações à Renascença.