Gyökeres dá entrevista e soa a despedida: as "memórias incríveis" e o "papel fundamental" de Amorim

"Tem sido ótimo desde o primeiro dia. Evoluí muito com a equipa e tivemos muitas memorias incríveis juntos. Ganhar dois campeonatos seguidos, pela primeira vez em 71 anos, é um feito incrível", explica.

Em plenas negociações entre Sporting e Arsenal, Gyökeres quebra o silêncio e concede uma entrevista à revista "France Football". Apesar de não tocar no que está a acontecer ou no que pode estar por acontecer, o sueco faz uma retrospetiva sobre os dois anos de verde e branco.

"Amorim teve um papel fundamental, queria muito que eu viesse. O nosso estilo de jogo com ele combinava muito bem comigo. Não tenho palavras para agradecer-lhe", reconhece o avançado.

Gyökeres foi questionado sobre o momento da saída do atual técnico do Manchester United e admite que "foi um choque".

"Nunca me aconteceu. Um treinador sair a meio da época e quando as coisas estão a correr muito bem... não perdemos um único jogo [até ali]. Foi uma surpresa, mas compreendo perfeitamente a decisão. Nem eu, nem a equipa, guardamos rancor. Avançamos e conseguimos, na mesma, ser campeões", lembra nesta entrevista à "France Football".

Resta saber se haverá reencontro com o treinador que o "puxou" para Portugal e Alvalade, agora em Inglaterra. De acordo com a imprensa desportiva, nacional e internacional, são "poucos" os milhões que separam Sporting e Arsenal, tendo os leões já substituto do 9 à vista.