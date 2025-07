Sem sinais do Sporting, Almería está a negociar Suárez com outros clubes: "Quando chegar uma proposta que nos satisfaça..."

João Gonçalves, diretor desportivo do clube da Andaluzia há seis anos, explica que os números do ponta de lança têm atraído o interesse de vários emblemas europeus.

“Do Sporting nunca tivemos qualquer tipo de contacto. É um clube com quem temos uma relação ótima e, portanto, se houver alguma coisa, de certeza que o Sporting já teria falado connosco, mas até ao dia de hoje o Sporting não nos contactou. Temos sim outras conversações e outras negociações com outros clubes, mas ainda nada que esteja fechado ou perto disso”, diz, em entrevista à Renascença .

Apesar das notícias que dão conta do interesse dos leões no ponta de lança, para colmatar a provável saída de Gyökeres, o dirigente português revela que o clube liderado por Frederico Varandas, ao contrário de outros, ainda não contactou o emblema espanhol.

O Almería não recebeu qualquer contacto ou sondagem por parte do Sporting para a transferência do avançado colombiano Luis Suárez. A confirmação é dada a Bola Branca por João Gonçalves, diretor desportivo do clube da segunda divisão espanhola.

“Obviamente que, depois da época que o Luis fez este ano, era normal que tivesse suscitado o interesse de clubes de um patamar superior ao nosso, e é o que tem sucedido, tem havido clubes interessados”, explica, sem revelar o nome dos clubes que podem antecipar-se ao Sporting na corrida pelo colombiano.

“O patamar é de clubes das principais ligas europeias, de zona alta dessas ligas, portanto estamos a falar de um patamar bastante mais alto [que o do Almería]”, acrescenta apenas.

A ausência de contacto por parte do Sporting poderá dever-se à demora na transferência de Viktor Gyökeres, numa novela que tem dominado o mercado de transferências em Portugal e em Inglaterra.

Dado o interesse de vários clubes, o dirigente do Almería sublinha que o clube não está, nem vai ficar, à espera de um contacto por parte dos leões para dar seguimento ao dossier do colombiano.

“Não estamos à espera de absolutamente nada. Nós analisamos todas as propostas que nos chegam e, quando chegar uma proposta que nos satisfaça, comunicaremos ao jogador e o jogador também terá uma palavra a dizer sobre para onde quer ir, mas nós não estamos à espera de nada. Eu acompanho, obviamente, a novela do Gyökeres com o Sporting, porque leio a imprensa todos os dias e gosto de acompanhar isso, mas, no que diz respeito aqui aos nossos interesses, isso não nos diz nada”, completa.

Quanto a Luis Suárez, João Gonçalves dá conta de que o avançado está “super calmo” e a desfrutar de um período de férias.

“Está perfeitamente calmo. É um jogador que já está connosco há três épocas e conhece-nos, portanto, está super tranquilo relativamente ao que se possa passar, não há nenhum tipo de nervosismo da parte dele”, conclui.