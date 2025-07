Matheus Reis com cinco jogos de castigo

O jogador do Sporting Matheus Reis foi castigado com cinco jogos de suspensão, pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Em causa está um processo disciplinar instaurado após a final da Taça de Portugal, em que o Sporting derrotou o Benfica, por 3-1.

Matheus Reis foi castigado com quatro jogos por um lance em que atinge a cabeça do benfiquista Belotti e apanhou mais uma partida de suspensão devido a declarações num vídeo divulgado nas redes sociais do Sporting, que lhe foram atribuídas: "aqui nós pisa na cabeça".



Geovany Quenda recebe um jogo de castigo neste processo referente à Taça de Portugal e passa a estar suspenso por dois jogos, devido a outro caso no campeonato.

O defesa/médio belga Zeno Debast também foi castigado com um jogo de suspensão pelo pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.



Matheus Reis, Quenda e Debast deverão, assim, falhar o jogo da Supertaça, que opõe Sporting e Benfica, a 31 de julho, no Estádio Algarve.