Quenda e Debast em risco para a Supertaça devido a castigo

O Sporting pode ficar sem Geovany Quenda e Zeno Debast para a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, devido a castigo, segundo avança o jornal "A Bola", na sua edição online.

O defesa/médio neerlandês e o ala português foram punidos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com um jogo de castigo, cada, devido a factos ocorridos no Sporting-Vitória de Guimarães, da última jornada do campeonato 2024/25.

Além de multas de 816 euros para Quenda e Debast, o Sporting terá de pagar 2.550 euros. O processo surge de denúncia do Benfica.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Em causa está uma tarja usada ao peito por Quenda, após o jogo com o Vitória, em que o Sporting festejou o bicampeonato, com uma imagem de Ricardo Esgaio e a inscrição "falas muito, chupa car****". Uma expressão com que Esgaio se dirigira a Nicolás Otamendi, no final da visita dos leões ao Benfica, da jornada anterior do campeonato.



O Conselho de Disciplina entende que a expressão foi "claramente" uma provocação a Otamendi e ao Benfica. O castigo a Debast deve-se à partilha da imagem de Quenda com a tarja numa "story" do Instagram.

O CD deixa ainda um raspanete ao Sporting, por não ter zelado "por que os seus jogadores usem de correção, moderação e respeito relativamente a outros jogadores, permitindo que, por via dessa omissão, se verifiquem comportamentos grosseiros, ofensivos da honra e reputação de terceiros e de desrespeito pelos adversários e pelos valores do fair-play".

A Supertaça, que opõe Sporting e Benfica, está marcada para o dia 31 de julho, uma quinta-feira, às 20h45, no Estádio Algarve.