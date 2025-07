Se Gyökeres rescindir pode jogar no dia seguinte pelo Arsenal, explica professor de Direito do Desporto

Viktor Gyökeres pode rescindir unilateralmente com o Sporting e assinar de imediato pelo Arsenal, isto se se confirmar o namoro há muito falado. Nos últimos dias tem-se especulado se o nórdico vai ou não comparecer no clube na data prevista (segundo Fabrizio Romano, o especialista em mercado, Gyökeres terá decidido ausentar-se).

Consultado o professor de Direito do Desporto Lúcio Correia, este admite que o sueco pode romper o contrato com os leões e, mesmo assim, obter o certificado internacional para jogar pelos londrinos. E só depois haverá consequências, sustenta Lúcio Correia em Bola Branca.

"Houve já outros casos em que a cessação [de contrato] foi considerada ilícita, mas que – apesar disso – puderam celebrar novo contrato de trabalho e começar logo a jogar por outros clubes, é o que acontecerá neste caso. Veem premiada uma cessação ilícita e só mais tarde se apurará o valor da indemnização", explica, ao mesmo tempo que alerta para os riscos que jogador e futuro clube incorrem.

"O risco é que o apuramento dos danos pode dar um valor até ser superior ao valor da cláusula [100 milhões de euros]. O valor pode, no entanto, ser atenuado com as alegadas promessas de saída feitas por um valor abaixo da clausula de rescisão", finaliza.



O Sporting ainda aguarda por Gyökeres em Lisboa, com vista a seguir este sábado para o estágio de pré-época dos leões em Lagos.